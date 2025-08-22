سرمربی تیم والیبال جوانان ایران گفت: بازی‌های اصلی تیم ایران از فردا تازه آغاز می‌شود و با کره جنوبی بازی داریم و در روز‌های بعدی هم با کانادا و لهستان که حریفان قدرتمندی در گروه ایران هستند، مسابقه می‌دهیم.

مومنی‌مقدم: دیدار‌های اصلی ایران از فردا آغاز می‌شود، مقابل پورتوریکو از تمامی بازیکنان استفاده کردیم

مومنی‌مقدم: دیدار‌های اصلی ایران از فردا آغاز می‌شود، مقابل پورتوریکو از تمامی بازیکنان استفاده کردیم

به گزارش گروه ورزشی خبر گزاری صدا و سیما ، تیم جوانان ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان پورتوریکو را سه بر صفر شکست داد و ۶ امیتازی شد.

سرمربی تیم والیبال جوانان ایران، درباره این مسابقه اظهار داشت: خدا را شکر در بازی دوم هم بچه‌ها با صلابت بازی کردند و توانستند تیم پروتوریکو را شکست دهند. درسته این تیم حریف جدی و خیلی مهمی نبود ولی هم حکم یک بازی تدارکاتی داشت و هم اینکه از تمام بچه‌ها در مسابقه استفاده کردم. بازیکنان ایران در تمام فاکتور‌ها خوب بودند.

غلامرضا مومنی‌مقدم با اشاره به روش اسپک زدن بازیکنان پورتوریکو تصریح کرد: به این دلیل بازی کمی سخت شد، اما بازی‌های اصلی ایران از فردا تازه شروع می‌شود. فردا با کره جنوبی بازی داریم و در روز‌های بعدی هم با کانادا و لهستان که در گروه ایران قرار دارند.

وی ادامه داد: انشاالله بتوانیم رتبه خیلی خوبی رو بگیریم و ببینیم حریفان در مرحله بعد که تیم‌های از گروه دی خواهد بود، چه تیمی است. تیم‌های بسیار خوبی در این گروه قرار دارند مانند فرانسه، ایتالیا و اوکراین که تیمی متفاوتی است و فکر می‌کنم که جزو بهترین‌ها خواهد شد.

سرمربی تیم والیبال جوانان ادامه داد: آرژانتین که همیشه دارای سبک بوده در گروه دی هست که باید یکی از این تیم‌ها را به عنوان اولین حریف در بازی پلی آف انتخاب کنیم و ان شاالله به مرحله بعد صعود کنیم.