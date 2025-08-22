سرمربی تیم ملی والیبال جوانان پورتوریکو، گفت: ایران تیم خیلی خوبی در مسابقات قهرمانی جهان دارد که همه بازیکنان یک تیم‌ خوب و واقعی هستند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم جوانان ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان پورتوریکو را سه بر صفر شکست داد.

سرمربی تیم والیبال جوانان پورتوریکو درباره مسابقه با ایران اظهار داشت: بازی امروز خیلی سخت بود به خاطر اینکه ایران در جمع دو یا سه تیم برتر این مسابقات هست. بازیکنان ایران امروز خوب بازی کردند.

خسوس سانچز گراردو با بیان این‌که هدف پورتوریکو از حضور در این مسابقات انجام بازی های متعدد و کسب تجربه است، تصریح کرد: ایران تیم خیلی خوبی دارد. همه بازیکنان یک تیم‌ خوب و واقعی هستند. قطر پاسور عالی و دو دریافت کننده قدرتی خوب دارد. پاسور عالی و با تجربه ای هم در تیم دارند.

وی تاکید کرد: تیم ایران در سطح بالایی بازی می‌کند پس دو تیم ایران و پرتوریکو متفاوت هستند. ایران شاید بهترین تیم مسابقات باشد.

بازیکن تیم والیبال جوانان پورتوریکو هم درباره مسابقه با ایران گفت: بازی خیلی سختی بود. تیم ایران بازیکنان خوب زیادی داشتند. لیبرو‌ واقعا بازیکن خیلی خوبی بود. خیلی سرعت بالایی داشت و تقریبا کل زمین رو پوشش می‌داد. عالی بود.