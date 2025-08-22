سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: بازار وکیل، نبض بافت تاریخی و سنتی و مرکز مبادلات تجاری شیراز است و پایداری این بازار که از نماد‌های مهم تاریخ این شهر محسوب می‌شود، باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مهدی پارسایی ، مشارکت و جدیت همه دستگاه‌های مسئول برای بهسازی و سازماندهی وضعیت بازار تاریخی وکیل شیراز را خواستار شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به این که امنیت و نظارت بر فضای عمومی بازار وکیل نیازمند تقویت ابزار‌های لازم است، افزود : بر اساس دستورات استاندار محترم در بازدیدی که از بازار وکیل داشته‌اند، علاوه بر مشارکت کسبه بازار، مدیریت ارشد استان نیز همیاری لازم را خواهد داشت.

پارسایی با تاکید بر لزوم تسریع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در زمینه مرمت سقف و پشت بام بازار تاریخی وکیل شیراز بر اساس موازین کارشناسی، گفت : انتظار می‌رود عملیات اجرایی این مرمت به زودی آغاز شود و اداره کل راه و شهرسازی استان نیز در همین چارچوب مشارکت‌های لازم و در حد قوانین را خواهد داشت.

وی تعمیر فوری سر در یکی از ورودی‌های بازار تاریخی وکیل به دلیل آسیب‌های ناشی از گذشت زمان و همچنین آسیب‌های انسانی را خواستار شد و گفت: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است موضوع تعمیرات فوری ساختمانی در بافت‌های زیر نظر میراث فرهنگی از جمله بازار وکیل را در اسرع وقت انجام دهد تا از تخریب بنا‌های تاریخی و آسیب به افراد جلوگیری شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس همچنان مشارکت کسبه بازار تاریخی وکیل، شرکت آب و فاضلاب شیراز و شهرداری شیراز در زمینه سازماندهی انتقال فاضلاب سرویس‌های بهداشتی بازار فیل را خواستار شد و بر این اساس مقرر شد شرکت آب و فاضلاب شیراز مطالعه و برآورد فنی و اعتباری این طرح را تهیه و به منظور تصمیم گیری ارائه دهد.

پارسایی با اشاره به تجریه احداث کانال مشترک انتقال تاسیسات زیرساختی بازار وکیل با محوریت شهرداری شیراز، گفت: در موضوعات مرتبط با رفع معضلات بازار وکیل و بهسازی آن در آینده نیز همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها با کسبه بازار وکیل می‌تواند راهگشا و سازنده باشد.

بازار وکیل یا «وکیل الرعایا » از بهترین آثار بر جای مانده از کریم خان زند و یکی از مشهورترین بازارهای سنتی و تاریخی ایران است .در کنار این بازار، مکان‌های دیگر چون مسجد و حمام تاریخی وکیل قرار دارد . این اثر در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۵۱ با شمارهٔ ثبت ۹۲۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.