معاون سلامت اجتماعی بهزیستی آذربایجانغربی اعلام کرد: امسال تاکنون ۲۷ کودک و سال گذشته ۵۰ کودک به فرزندخواندگی سپرده شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، لیلا سپاس، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی گفت: در سال گذشته ۵۰ کودک و در سال جاری تاکنون ۲۷ کودک به خانوادههای متقاضی واگذار شدهاند.
او افزود: بیشترین استقبال متقاضیان مربوط به فرزندخواندگی در سنین صفر تا سه سال است و به همین دلیل شیرخوارگاهها بیشترین سهم در واگذاریها را دارند. در حال حاضر ۳۳۹ کودک و نوجوان در ۲۱ مرکز شبهخانواده بهزیستی استان در سه گروه سنی سه تا شش، شش تا دوازده و دوازده تا هجده سال نگهداری میشوند.
سپاس با بیان اینکه اغلب خانههای نگهداری کودکان سه تا شش ساله در شهرستانهای ارومیه و مهاباد مستقر است، گفت: به دلیل رغبت بالای خانوادههای این شهرستانها، بیشتر کودکان این گروه سنی به متقاضیان همان مناطق واگذار میشوند.
او تاکید کرد: سیاست اصلی دفاتر شبهخانواده، حمایت از خانوادههای اصلی و بازگشت کودکان به خانوادههای زیستی است؛ هرچند خانههای بهزیستی نیز فضایی امن و مناسب برای رشد کودکان فراهم میکنند.
به گفته سپاس، هماکنون ۲۱ خانه شبهخانواده در استان فعال است که هزینههای آن از سوی دولت تامین میشود؛ با این حال تفاوت این خانهها با خانواده واقعی در این است که مربیان به دلیل شیفتهای کاری تغییر میکنند و کودکان امکان ایجاد دلبستگی پایدار به یک مراقب خاص را ندارند.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان هدف نهایی را پرورش کودکان در بستر خانواده عنوان کرد و گفت: فرزندان بهزیستی پس از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد زندگی مستقل میشوند و این سازمان تا ۱۰ سال پس از آن، وضعیت شغلی و زندگی آنان را پیگیری و پشتیبانی میکند.
سپاس درباره فعالیتهای این معاونت توضیح داد: مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی حضوری و تلفنی از جمله مرکز ۱۴۸۰، دفتر مراقبت از کودکان و نوجوانان (شبهخانواده)، حمایت از زنان سرپرست و بیسرپرست و زنان آسیبپذیر از جمله اقدامات اصلی این معاونت به شمار میرود.
او همچنین حمایت معیشتی از خانوادههای پرجمعیت، پرداخت کمک هزینههای پزشکی و فراهمکردن زمینه اشتغال و کارآفرینی برای گروههای هدف را هم از دیگر برنامههای معاونت سلامت اجتماعی در سازمان بهزیستی اعلام کرد.