به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، بر اساس پیش‌بینی‌ها، بیش از هفت میلیون زائر در دهه پایانی ماه صفر به مشهد مشرف می‌شوند. این تعداد، بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی ایران در طول سال است که از نظر تنوع قومیتی و جغرافیایی کم‌نظیر است. زائران از شهر‌های مختلف ایران و کشور‌هایی مانند عراق، افغانستان، ترکیه، آذربایجان، پاکستان، هند، بحرین و کویت می‌آیند تا در آئین‌های عزاداری شرکت کنند.

دهه پایانی ماه صفر، در مشهدالرضا، تنها یک آئین مذهبی نیست؛ دریایی از عشق و شور است که در چشمان میلیون‌ها عاشق موج می‌زند. مشهدی ها میزبان زائران سلطان خراسانند.

حرم رضوی امروز میزبان خیل عظیم زائرانی است که با دل‌های شکسته و چشمانی اشک‌بار، به یاد مصائب خاندان پیامبر (ص) گرد هم می‌آیند. صدای ذاکران و مداحان، فضای صحن را آکنده از عطر عشق و ایثار می‌کند و زائران هم‌صدا با آنان، نغمه‌های غم و اندوه سر می‌دهند.

مشهد در این ایام، حال و هوای دیگری دارد. خیابان‌های منتهی به حرم، مملو از دسته‌های عزاداری است که با سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، به سوی حرم مطهر حرکت می‌کنند و موج حضور میلیونی زائران بخوبی قابل مشاهده است.

در حریم هشتمین اختر آسمان امامت، عزاداری شکلی دیگر دارد، آمیخته با اشک‌های شوق و دل‌هایی که در سایه سار کرامت رضوی، آرام می‌گیرند.

دهه پایانی ماه صفر در مشهدالرضا، تجلی‌گاه عظیم‌ترین اجتماع عاشقان اهل بیت (ع) است که از سراسر ایران و جهان به پابوس حضرت ثامن الحجج (ع) می‌آیند تجربه‌ای است از عشق و اشک و ایمان. در اینجا، دل‌های شکسته در کنار هم آرام می‌گیرند و اشک‌ها، زبان بی‌زبانی می‌شوند برای گفتن درد‌ها و آرزوها. حریم رضوی، در این ایام، به راستی پناهگاه آزادگان جهان است.