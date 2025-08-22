به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تجمع عزاداران هیئت مذهبی نیرو‌های مسلح از حسینیه امیرچقماق و جوار شهدای گمنام این مجموعه آغاز شد.

شرکت کنندگان در این مراسم، مسیر خیابان قیام تا مسجد ملااسماعیل میعاد گاه نماز جمعه را نیز طی کردند.

نیرو‌های مسلح شرکت کننده در این مراسم با تجدید عهد و پیمان با شهدا و آرمان‌های والای آنان و ولایت فقیه، بر پاسداری از کشور و نظام و انقلاب اسلامی تا پای جان تاکید کردند.