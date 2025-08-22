مراسم عزاداری سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در سراسر کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد؛ به مناسبت فرا رسیدن ۲۸ صفر سالروز رحلت جانسوز پیامبر اسلام (ص) (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) مراسم عزاداری دیشب و امروز در مناطق مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
در این مراسم مردم ولایی در قالب هیاتهای عزاداری با حضور در مساجد، تکایا، بقعه امامزادگان و میدانهای مرکزی شهرها، بخشها و روستاهای کهگیلویه و بویراحمد در غم رحلت جانسوز پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) بر سر و سینه زدند.
در این مراسم سخنرانان نیز به ذکر مصائب اهل بیت (ع) پرداختند.
برخی از مردم ولایتمدار این استان با گستردن سفرههای نذری ارادت خود را به مقام شامخ نبوی و علوی ابراز کردند.
برپایی مجالس عزاداری و سوگواری در مساجد، تکایا و حسینیهها و عرض ارادت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) در برخی مناطق از جمله شهر یاسوج ادامه دارد.