در این مراسم مردم ولایی در قالب هیات‌های عزاداری با حضور در مساجد، تکایا، بقعه امامزادگان و میدان‌های مرکزی شهرها، بخش‌ها و روستا‌های کهگیلویه و بویراحمد در غم رحلت جانسوز پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) بر سر و سینه زدند.

در این مراسم سخنرانان نیز به ذکر مصائب اهل بیت (ع) پرداختند.

برخی از مردم ولایتمدار این استان با گستردن سفره‌های نذری ارادت خود را به مقام شامخ نبوی و علوی ابراز کردند.

برپایی مجالس عزاداری و سوگواری در مساجد، تکایا و حسینیه‌ها و عرض ارادت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) در برخی مناطق از جمله شهر یاسوج ادامه دارد.