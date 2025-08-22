رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با تأکید بر نقش‌آفرینی تشکل‌های تخصصی در بخش کشاورزی گفت: تحقق امنیت غذایی پایدار، افزایش تولید و ارتقای درآمد کشاورزان زمانی امکان‌پذیر است که این تشکل‌ها به‌عنوان حلقه واسطه دولت و تولیدکنندگان بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند و ارتباط مستمر و منسجم با سیاست‌گذاران داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمد اصغری رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در جلسه بررسی مسائل و مشکلات تشکل‌های بخش کشاورزی استان و ارائه راهکار‌های عملیاتی برای بهبود فعالیت‌ها و خدمات‌دهی مطلوب به بهره‌برداران اظهار کرد: اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش مدیریتی در حوزه کشاورزی، تشکل‌ها هستند و این جایگاه در سایر بخش‌ها نیز مصداق دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به خرد بودن ساختار کشاورزی کشور، این تشکل‌ها نقش حلقه واسطه میان دولت، سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان را ایفا می‌کنند و اگر بتوان از توان منسجم و عملیاتی آنها بهره گرفت، موفقیت‌های چشمگیری حاصل خواهد شد.

وی افزود: در صورتی که این ارتباط و نقش‌آفرینی تقویت نشود، حتی با وجود سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، تولیدکنندگان دچار سردرگمی می‌شوند و بدون هدایت مشخص، مسیر درستی را طی نخواهند کرد، امروز فاصله زیادی میان میانگین تولیدکنندگان و تولیدکنندگان برتر وجود دارد که نشان‌دهنده ضعف جدی در انتقال دانش، فناوری و اطلاعات به بدنه اصلی کشاورزی است.

اصغری با اشاره به مشکلات ساختاری بخش دولتی اظهار داشت: در حال حاضر سازمان‌های دولتی با کمبود شدید نیرو و کاستی‌های مدیریتی مواجه هستند، در چنین شرایطی، این تشکل‌ها و گروه‌های تخصصی هستند که می‌توانند نقش فعال‌تری ایفا کنند و باید بیش از گذشته پای کار باشند.

وی تأکید کرد: هدف همه ما افزایش تولید، ارتقای راندمان، افزایش درآمد کشاورزان و در نهایت دستیابی به امنیت غذایی پایدار، توسعه صادرات، ارزآوری و ایجاد اشتغال است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود ضعف‌های موجود با همکاری مشترک جبران شود و زمینه ارتباط نزدیک‌تر میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌ها فراهم شود چراکه حمایت از حلقه‌های زنجیره ارزش یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که باید دنبال شود تا اثرگذاری این ساختار‌ها افزایش یابد.

اصغری تأکید کرد: جلسات مشترک با تشکل‌ها باید به‌صورت منظم و دست‌کم ماهی یک‌بار برگزار شود تا هماهنگی‌های لازم برای طراحی مکانیزم‌های اجرایی کارآمد به عمل آید.

به گفته وی، این ارتباط منظم زمینه‌ساز تأثیرگذاری بیشتر و مکانیزه شدن فرایند‌های همکاری خواهد بود.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور فعالان بخش کشاورزی در این نشست، بر اهمیت استمرار جلسات و تبادل نظر با تشکل‌ها تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همفکری و همراهی بیشتر، اهداف کلان بخش کشاورزی محقق شود.