پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی تفت: این شهرستان به عنوان قطب تولید عسل استان، به دنبال توسعه «گردشگری زنبورستان» است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کاظم مسروری فر گفت: تفت با داشتن بیش از ۷۵ هزار کلنی زنبور عسل و تولید سالانه ۳۱۰ تن محصول، ۷۰ درصد تولید عسل استان یزد را به خود اختصاص داده است.
وی از برنامهریزی برای توسعه «گردشگری زنبورستان» با هدف برندسازی این محصول استراتژیک خبر داد و افزود: ظرفیت بسیار خوب تولید عسل در تفت، یک فرصت بینظیر برای توسعه گردشگری کشاورزی است.
مدیر جهاد کشاورزی تفت ادامه داد: این طرح میتواند نقش مؤثری در برندسازی عسل شهرستان و ایجاد بازار فروش مستقیم برای محصولات اصلی و جانبی آن ایفا کند.
مسروری فر اظهار داشت: این نوع گردشگری به بازدیدکنندگان اجازه میدهد تا از نزدیک با فرآیند تولید عسل آشنا شوند و محصولات را مستقیم از تولید کننده خریداری کرده و اقدامی مؤثر در حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده به شمار میآید.
وی تصریح کرد: مشاهده مستقیم، به دلیل کسب اعتماد مصرفکننده، به اقتصاد زنبورداران کمک شایانی میکند و باعث ایجاد نشاط اجتماعی میشود.