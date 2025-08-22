توانمند سازی اقشار کم برخوردار و مددجویان نهادهای حمایتی شهرستان میاندوآب
معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار میاندوآب، از آغاز طرح توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی با ایجاد نیروگاههای خورشیدی و مزارع برق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ علیرضا بیرامی. معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار میاندوآب گفت:توسعه نیروگاههای خورشیدی و مزارع برق با هدف توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ه) و بهزیستی در دستورکار دستگاههای اجرایی شهرستان قرار گرفته است.
وی افزود: این طرح نه تنها به کاهش ناترازی انرژی در کشور کمک میکنند، بلکه منبع درآمدی پایدار برای خانوادههای کمدرآمد فراهم میآورند.
بیرامی گفت: برای اجرای این طرح حدود ۴ هکتار زمین توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در نظر گرفته شده است که در اولویت اول در روستای شین آباد و در اولویت بعدی در روستاهای سبزی و تپه چلیک با همکاری اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی در تشکیل تعاونی اجرایی خواهدشد.
وی افزود: درصورت اجرای موفق این طرح و تشکیل تعاونی، برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۶۰۰ نفر فرصت کسب درآمد پایدار خواهند داشت.