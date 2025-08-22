پخش زنده
تیمهای بالانشین لیگ برتر فوتبال آذربایجان غربی با بردهای حساس، جایگاه خود را در جدول تثبیت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، هفته هفتم لیگ برتر فوتبال آذربایجانغربی با جدال تیمها در چند دیدار حساس پیگیری شد.
پرسپولیس حاجیخوش مهاباد پس از شکست در هفته ششم برابر امیدآفرینان میاندوآب، این بار با برتری ۱–۰ مقابل پاس ارومیه دوباره به مسیر پیروزی بازگشت.
تیم گوگتپه مهاباد نیز با ادامه روند درخشان خود از هفته پنجم، با نتیجه ۲–۰ در زمین شهدای شاهیندژ به سومین برد متوالی دست یافت و جایگاه خود را بهعنوان یکی از مدعیان لیگ تثبیت کرد.
در سایر بازیها، روناهی ارومیه و آسایش میاندوآب به تساوی ۱–۱ رضایت دادند و سینگان اشنویه نیز پس از دو تساوی پیاپی، با برتری ۱–۰ برابر محمدیار نوین نخستین برد مهم خود را جشن گرفت.
دیدار پاریزه پیرانشهر و اورین خوی بدون گل خاتمه یافت و بازی حساس بین امیدآفرینان میاندوآب و آگرین سردشت نیز با تساوی ۱–۱ به پایان رسید.