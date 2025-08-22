پخش زنده
دیار کریمان، در سالروز رحلت پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) سوگوار است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در سالروز رحلت پیامبر رحمت و مهربانی آخرین فرستاده خداوند، حضرت محمد مصطفی (ص) و سبط اکبرش حضرت امام حسن مجتبی (ع) دیار کریمان هم نوا با همه عاشقان و دلدادگان خاندان اهل بیت (علیهم السلام) به سوگ نشست.
عاشقان اهلبیت (علیهم السلام) در استان، دیشب و امروز با سیاهپوش کردن سردر مساجد ، بقاع متبرکه و دیگر مکانها و برگزاری مراسم عزاداری در مساجد، حسینیهها و تکایا، فضای شهرها و روستاها در غم جانگداز رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت کریم اهلبیت (ع) اشک ماتم ریختند.
اجتماع امام رضاییهای کرمان در شام شهادت امام رضا (علیهالسلام) همراه با مواکب پذیرایی، فرهنگی، توزیع غذای تبرکی، کار با کودک و نوجوان و مراسم عزاداری برگزار خواهد شد.
این مراسم دوم شهریور عصر یکشنبه از ساعت ۱۷ در حد فاصل چهارراه پاسداران تا میدان عاشورا کرمان آغاز میشود و تا ساعت ۲۲ ادامه دارد.