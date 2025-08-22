پخش زنده
دیار کریمان، در سالروز رحلت پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) سوگوار است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در سالروز رحلت پیامبر رحمت و مهربانی آخرین فرستاده خداوند، حضرت محمد مصطفی (ص) و سبط اکبرش حضرت امام حسن مجتبی (ع) دیار کریمان هم نوا با همه عاشقان و دلدادگان خاندان اهل بیت (علیهم السلام) به سوگ نشست.
عاشقان اهلبیت (علیهم السلام) در استان، دیشب و امروز با سیاهپوش کردن سردر مساجد ، بقاع متبرکه و دیگر مکانها و برگزاری مراسم عزاداری در مساجد، حسینیهها و تکایا، فضای شهرها و روستاها در غم جانگداز رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت کریم اهلبیت (ع) اشک ماتم ریختند.
مردم دیگر نقاط استان هم دیشب و امروز در سوگ رحلت پیامبر مهربانیها حضرت محمد مصطفی (ص) و سلالهی پاکشان حضرت امام حسن مجتبی (ع) مجالس عزاداری کردند.
اجتماع امام رضاییهای کرمان در شام شهادت امام رضا (علیهالسلام) همراه با مواکب پذیرایی، فرهنگی، توزیع غذای تبرکی، کار با کودک و نوجوان و مراسم عزاداری برگزار خواهد شد.
این مراسم دوم شهریور عصر یکشنبه از ساعت ۱۷ در حد فاصل چهارراه پاسداران تا میدان عاشورا کرمان آغاز میشود و تا ساعت ۲۲ ادامه دارد.