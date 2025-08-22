پخش زنده
معاون صنایعدستی لرستان گفت: یکی از صنایعدستی استان ، هنر فلز و مفرغ است که قدمت بسیار زیادی دارد و به هزاره قبل از میلاد برمیگردد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس حمزهای گفت: استان لرستان در حوزه صنایعدستی بسیار ممتاز است و کهنترین صنایعدستی شناخته شده توسط باستانشناسان و کارشناسان، مربوط به این دیار است.
معاون صنایع دستی لرستان افزود: یکی از صنایعدستی استان لرستان، هنر فلز و مفرغ است که قدمت آن بسیار زیاد و به هزاره قبل از میلاد برمیگردد و اشیا و دستساختههای بسیار زیبایی از این فلز تهیه شده که امروز یادگارهایی از دوران قدیمی هستند و در موزهها نگهداری میشود تا نسلهای جدید با این میراث قدیمی آشنا شوند.
وی گفت : یکی از کهنترین صنایعدستی لرستان، گردنآویز دندان نیش گوزن است که به عنوان زیورآلات مورد استفاده قرار گرفته و قدمت آن به ۴۰ هزار سال قبل برمیگردد و در غار یافته خرمآباد کشف شده است.
حمزهای افزود : البته لرستان در رشتههای دیگری از صنایعدستی از جمله دستبافتههای عشایری نیز ممتاز است و این رشته در استان قدمت زیادی دارد که همپای زندگی عشایر نیز این هنر رواج داشته و تاریخ دقیق آن مشخص نیست، چراکه یکی از ملزومات زندگی عشایر بوده است.
معاون صنایع دستی لرستان با بیان اینکه ۵۰ رشته صنایعدستی بومی مختص استان لرستان وجود دارد، گفت: این تعداد رشته بر اساس شرایط استان، زندگی و هویت رواج داشته که به مرور زمان، از این تعداد ۱۰ رشته فراموش شده و طی سالهای اخیر برنامهریزی شده است تا احیای آنها در دستور کار قرار گیرد.
حمزه ای افزود : تاکنون هنر گرهچینی، قوارهبُری، حَرمیبافی احیا شده است و امسال هم رشتههای اورسیسازی، آئینهکاری، موتابی، چاپ قلم، سیاه چادربافی که در حال منسوخشدن بودند، احیا میشوند.
وی گفت : استان لرستان یکی از استانهایی است که در صنایعدستی با قدمت زیاد، رتبه بالایی دارد و هنرهای بسیار قدیمی در این استان توسط هنرمندان تهیه شده است که قدمت برخی از آنها به بلندای تاریخ برمیگردد.