شتاب بخشی پروژه احداث بیمارستان ۲۵۰ تخت خوابی بوکان
فرماندار بوکان بر لزوم شتاب بخشی پروژه احداث بیمارستان ۲۵۰ تخت خوابی بوکان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ طی بازدید میدانی فرماندار و نماینده مردم شهرستان بوکان در مجلس شورای اسلامی با حضور کارفرما و پیمانکاران روند پیشرفت سازه پروژه بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی بوکان ارزیابی و طی برگزاری جلسه با شرکت مادر تخصصی و پیمانکار سازه پیگیری مطالبات و تسریع در تکمیل فازها در دستور کار قرار گرفت.
به دنبال اخذ مجوز ماده ۲۳ پروژه توسط نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی و حمایت همه جانبه در تخصی منابع در اختیار و در پی بازدیدها و پیگیری مداوم فرماندار شهرستان بوکان، فاز دوم پروژه بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی بوکان با فعالیت مداوم چندین اکیپ مشتمل بر ۷۰ نفر نیروی فعال در حال اجرا است و از ابتدای سال جاری شاهد پیشرفت ۲۸ درصدی بوده است.
دراین بازدیدروند پیشرفت فیزیکی و اجرایی فاز دوم بیمارستان مورد ارزیابی قرار گرفت و دکتر محمد قسیم عثمانی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تکمیل پروژه برای بهبود شرایط بهداشتی و درمانی شهرستان، از وزارت بهداشت خواستار تخصیص اعتبار لازم جهت تکمیل هرچه سریعتر تعهدات این پروژه تا پایان سال جاری شد.
فرماندار بوکان در ادامه جلسه، نیز ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته، با اشاره به حمایتهای فرمانداری در رفع موانع من جمله تخصیص مصالح، سوخت و تسهیل فرآیندهای کاری تأکید کرد که برای اطمینان از پیشرفت منظم پروژه و تسریع در روند اجرایی، برگزاری نشستهای هفتگی یا ماهانه با پیمانکاران و مسئولین پروژه ضروری است. این جلسات به منظور پیگیری دقیق مطالبات، ارزیابی مشکلات و رفع موانع احتمالی در نظر گرفته شده است تا پروژه بدون وقفه و به موقع به سرانجام برسد.
این بیمارستان از معدود پروژههای اولویتدار در حوزه سلامت کشور است که مجوز ماده ۲۳ آن صادر شده است و در راستای ارتقاء سطح خدمات درمانی و افزایش ظرفیت پذیرش بیماران در شهرستان طراحی و در حال تکمیل میباشد. مسئولین حاضر در بازدید نیز از عزم راسخ دولت و نهادهای ذیربط برای شتاب بخشی در تکمیل این پروژه بهمنظور تأمین رفاه و بهبود خدمات به مردم شریف بوکان خبر داد.