استاندار هرمزگان در نشست بررسی مسائل و ظرفیتهای شیلات استان با تأکید بر اهمیت اقتصاد دریامحور گفت: ساحل نشینان باید از سطح درآمد بالاتری برخوردار شوند و برای تحقق این هدف، توسعه طرحهای نوین شیلاتی، آموزش صیادان و اجرای طرح های پرورش ماهی در قفس در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در جلسهای با حضور مدیران استانی و فعالان حوزه شیلات، با اشاره به ظرفیتهای بزرگ هرمزگان در اقتصاد دریامحور گفت: شیلات یکی از مهمترین پایههای توسعه اقتصادی هرمزگان است و باید با برنامهریزی منسجم از این ظرفیت برای افزایش تولید، اشتغال و ارزآوری استفاده کنیم.
وی با تأکید بر ارتقای سطح درآمد جامعه محلی افزود: صیادان محلی نباید تنها به روشهای سنتی متکی باشند چرا که این روشها دیگر پاسخگوی شرایط اقتصادی امروز نیست و لازم است آموزشهای تخصصی، تجهیز ناوگان صیادی و ایجاد زیرساختهای نوین برای توانمندسازی صیادان در دستور کار قرار گیرد.
آشوری تازیانی با اشاره به ضرورت توسعه طرحهای نوین شیلاتی گفت: اجرای طرح های پرورش ماهی در قفس از برنامههای اصلی استان است که افزون بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و افزایش صادرات ایفا خواهد کرد.
استاندار هرمزگان همچنین حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان را یک ضرورت دانست و افزود: هر گونه توسعه شیلاتی باید همراه با صیانت از ذخایر ارزشمند دریایی باشد تا نسلهای آینده نیز از این منابع بهرهمند شوند.
در این نشست، موضوعات مختلفی از جمله گسترش فعالیتهای شیلاتی، تقویت صیادان محلی و راهکارهای افزایش بهرهوری در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستگاههای متولی با همافزایی و هماهنگی، موانع توسعه این بخش را کاهش دهند.