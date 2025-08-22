به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ موسی بهار‌ی گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مقابله با موادمخدر و اعتیاد، طرح انیت در شهر طی هفته جاری در سطح شهرستان به صورت شبانه روزی و با عملیات‌های میدانی و منسجم اجرا گردید.

در این طرح با شناسایی قاچاقچیان، توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر، بیش از ۲۵ کیلوگرم شامل ۱۳ کیلوگرم تریاک و ۱۲ کیلوگرم سایر انواع موادمخدر به همراه ادوات توزین و فروش و استعمال کشف، ۲۸ نفر توزیع کننده دستگیر و ۲دستگاه خودروی سواری و ۲دستگاه موتورسیکلت مرتبط با فروشندگان کشف و متهمین به همراه پرنده‌های مرتبط به مرجع قضایی معرفی شدند.

بهاری ادامه داد: تعداد۱۶ نفر معتاد متجاهر نیز در سطح شهر شناسایی و با هماهنگی‌های اداری و قضایی، جهت درمان به مراکز نگهداری و بازپروری (ماده ۱۶) در خارج از بوکان اعزام و معرفی شدند.

رئیس پلیس بوکان با اشاره به اینکه برخورد قاطع با مخلان آسایش عمومی و سوداگران مرگ ادامه دارد تاکید کرد: با توجه به اهمیت شهرستان از نظر جمعیت و وسعت، ایجاد و راه‌اندازی مرکز بازپروری [کمپ]ماده ۱۶ در سطح شهرستان، جهت درمان معتادین متجاهر و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد، ضروری می‌باشد.