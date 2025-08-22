سراسر استان اصفهان در سالروز رحلت پیامبر مهربانی‌ها حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) غرق در غم و اندوه و عزا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آیین سوگواری ۲۸ صفر با حضور ارادتمندان به ساحت رسول الله و دوستداران اهل بیت (ع) در گوشه و کنار استان اصفهان برگزار شد.

مردم با برپایی مراسم عزاداری و سینه زنی همراه با مرثیه سرایی مداحان در سوگ رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن (ع) اشک ماتم ریختند.

عزاداری همراه با مرثیه خوانی و افراشتن پرچم‌های سیاه و سخنرانی خطیبان دینی در مساجد از جلوه‌های این آیین‌ها در نقاط مختلف استان است.

تصاویر عزاداری در آقا علی عباس و جرقویه