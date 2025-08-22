پخش زنده
هواشناسی از استقرار جوی پایدار و افزایش تدریجی دما از فردا در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بهروز ی کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی استان، تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی نشان میدهد که جوی پایدار تا اوایل هفته آینده در منطقه حاکم خواهد بود.
وی افزود: این پایداری جوی سبب خواهد شد تا آسمان در بیشتر مناطق استان صاف و آفتابی باشد.
به گفته بهروزی؛ دمای هوا که امروز (جمعه) با کاهش نسبی همراه بود، از فردا (شنبه) روند افزایشی به خود میگیرد و انتظار میرود تا روز دوشنبه به طور تدریجی افزایش یابد.
کارشناسان توصیه میکنند با توجه به افزایش دما، شهروندان در مصرف آب و انرژی صرفهجویی کرده و از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنند.