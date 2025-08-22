رئیس ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان کرمانشاه: امسال در هفته دولت ۵۱۳ پروژه در دو حوزه اقتصادی و عمرانی در استان کرمانشاه افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سلیمانی گفت: در حوزه اقتصادی عملیات اجرایی ۳ پروژه آغاز و ۶۹ پروژه نیز افتتاح می‌شود.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان کرمانشاه همچنین در خصوص طرح‌های حوزه عمرانی نیز گفت: دراین هفته ۳۰ پروژه عملیات اجرایی آن آغاز و ۴۱۱ پروژه هم افتتاح خواهند شد.

سلیمانی افزود: در مجموع در این هفته ۵۱۳ با سرمایه گذاری بیش از ۲۲ هزار میلیار تومان و اشتغالزایی ۱۵۳۴ نفر افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.