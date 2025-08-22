مدیرکل هواشناسی استان فارس، نسبت به بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد شدید در برخی مناطق استان هشدار داد.

بارش‌های رگباری و رعد و برق امروز در مرکز و جنوب‌شرق فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قاسم حسینی گفت: از بعدازظهر امروز، بارش‌های رگباری باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در مناطق مرکزی و جنوب‌شرق استان، به ویژه شهرستان‌های داراب، زرین‌دشت، استهبان، نی‌ریز، فسا و فیروزآباد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این وضعیت می‌تواند منجر به بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر، برخورد صاعقه، تندباد موقتی، ایجاد گردوخاک و کاهش دید شود.

مدیرکل هواشناسی استان فارس توصیه کرد: مردم از تردد و توقف در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

حسینی تأکید کرد: بارش‌های رگباری تابستانه به‌صورت نقطه‌ای و پراکنده خواهد بود و در همه مناطق یک شهرستان به‌طور یکنواخت رخ نمی‌دهد.