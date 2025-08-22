پخش زنده
باشگاه مقاومت شهرداری تبریز در روز پایانی مرحله اول بیست و نهمین دوره لیگ دوومیدانی باشگاههای کشور خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در دومین و آخرین روز از رقابتهای مرحله اول بیست و نهمین دوره لیگ دوومیدانی باشگاههای کشور در بخش دوهای با مانع، یاسین گل محمدی به مدال نقره دوی ۴۰۰ متر با مانع دست یافت. همتیمی او رضا عهدنو نیز مقام چهارم همین ماده را از آن خود کرد.
در ماده طولانیتر دوی ۳۰۰۰ متر با مانع، متین شهبازی، با کسب مدال برنز نام خود را در میان برترینهای کشور ثبت کرد.
دربخش پرتابها، فرهاد ابراهیمی در ماده پرتاب چکش به مقام چهارم کشور رسید. در عرصه دوهای سرعت، هادی شاهمارزاده در دوی ۲۰۰ متر مقام چهارم را کسب کرد.
در رقابتهای دوی استقامت عطا اسدی در دوی ۱۰۰۰۰ متر به مدال برنز دست یافت و فاضل حسنزاده مقام چهارم این ماده سنگین را تصاحب کرد.
تیم مقاومت شهرداری تبریز در ماده گروهی دوی امدادی ۴ در ۴۰۰ متر، امیررضا عبدالعلی، امیرحسین انتظاری، رضا عهدنو و هادی شاهمارزاده به مدال نقره و مقام نایب قهرمانی این ماده دست یافتند.