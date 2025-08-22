پخش زنده
امروز: -
تجمعات اعتراضی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه در کشورهای مختلف برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المنار، مردم در کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، اتریش، آلمان و آمریکا با برپایی تجمعاتی جنایتهای مداوم صهیونیستها علیه مردم غزه را محکوم کردند.
مرح، دختری از غزه که نامش بیش از یک کلمه، نویدبخش زندگی و تجسم آرزوهای یک نسل برای آزادی و رهایی بود، اما متأسفانه مرگ زودتر از رؤیاهایش فرا رسید. او در حالی چشم از جهان فروبست که گرسنگی، تمام زیبایی و جوانیاش را پژمرده کرده بود.
مرح صلاح ابو زهری، برای درمان جسم رنجورش که بر اثر قحطی تحلیل رفته بود، از غزه دور شد و به ایتالیا رفت. اما سرنوشت، پایان دیگری برایش رقم زده بود.
امروز، فلسطینیان ساکن ایتالیا و جمع کثیری از انساندوستان، در "پارک صلح" گرد پیکر بیجان او جمع شدند. آنها برای مرح و تمام جانهای بیگناهی که در این نسلکشی کینهورزانه جان میسپارند، سوگواری کردند. مرح تنها یک نمونه از این فاجعه نیست؛ او چهرهای نمادین از تراژدی کل غزه است که ملتهای جهان در همبستگی با گرسنگان و ستمدیدگان آن به میدانهای اعتراض آمدهاند.
در برلین، پایتخت آلمان، صدها نفر با برافراشتن پرچمهای فلسطین، جنایات وحشیانه صهیونیستها در غزه را محکوم کردند. همزمان در اتریش، تظاهرکنندگان تصاویر شهدای غزه را به نمایش گذاشتند و پرده از کشتارهای بیرحمانهای که صهیونیستها در حق کودکان غزه روا میدارند، برداشتند.
در مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در ایالت تگزاس آمریکا، فعالان با برپایی چادرها، همبستگی عمیق خود را با مردم فلسطین ابراز کردند. این گروه، که فعالیت خود را به یاد "انس الشریف" نامگذاری کرده بودند، قاطعانه خواستار توقف ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی و رفع فوری محاصره غزه شدند. آنها اعلام کردند که این اعتراضات ادامه خواهد یافت و به عنوان ایستگاهی برای همبستگی با خبرنگاران فلسطینی طراحی شده است؛ خبرنگارانی که در حین تلاش برای انعکاس حقیقت جنایات جاری، جان خود را از دست دادند.
در جبههای دیگر، دهها سازمان انساندوستانه تحت لوای "ناوگان جهانی مقاومت"، خود را برای راهاندازی بزرگترین ناوگان انساندوستانه تاریخ آماده میکنند تا محاصره هفتماهه غزه توسط صهیونیستها را در هم بشکنند. هدف این ناوگان، گشایش یک گذرگاه انسانی برای رساندن کمکهای حیاتی به غزه است. قرار است در پایان همین ماه، قایقهای این ناوگان در چندین مرحله به سمت کشتیهای مستقر در اسپانیا حرکت کنند و گروه بعدی نیز در سپتامبر آینده مسیر خود را آغاز خواهند کرد. شرکتکنندگانی از ۴۴ کشور، کمکهای بشردوستانه و پیامهای همبستگی با خود حمل خواهند کرد.