به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون توسعه مدیریت استانداری اعلام کرد: به منظور مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از قطعی برق در بخش خانگی، ادارات، بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات بخش دولتی، خصوصی، شهرداری‌ها، بورس، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان شنبه اول شهریورماه تعطیل شد.

دستگاه‌های خدمات رسان و واحد‌های دارای نوبت کاری و کشیک باید در محل کار حضور داشته باشند.

اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت استان هم موظف شد با هماهنگی اصناف، برنامه تعدیل مجتمع‌های تجاری بزرگ را تا نیمه شهریور ماه اجرا کند.

با توجه به گرمای شدید دما و افزایش مصرف اب و برق شهروندان مصرف خانواده را مدیریت کنند.