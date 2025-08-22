دستگاههای خدمات رسان و واحدهای دارای نوبت کاری و کشیک باید در محل کار حضور داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون توسعه مدیریت استانداری اعلام کرد: به منظور مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از قطعی برق در بخش خانگی، ادارات، بانکها، بیمهها، مؤسسات بخش دولتی، خصوصی، شهرداریها، بورس، دانشگاهها، آموزشگاهها و مراکز آموزشی استان شنبه اول شهریورماه تعطیل شد.
دستگاههای خدمات رسان و واحدهای دارای نوبت کاری و کشیک باید در محل کار حضور داشته باشند.
اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هم موظف شد با هماهنگی اصناف، برنامه تعدیل مجتمعهای تجاری بزرگ را تا نیمه شهریور ماه اجرا کند.
با توجه به گرمای شدید دما و افزایش مصرف اب و برق شهروندان مصرف خانواده را مدیریت کنند.