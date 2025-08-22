بازگشت منجمان نوجوان ایرانی از المپیاد جهانی هند
گروه المپیاد دانش آموزی نجوم و اخترفیزیک کشورمان با کسب ۵ نشان طلا از مسابقات جهانی هند بازگشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
گروه ۵ نفره دانشآموزی نجوم و اختر فیزیک جمهوری اسلامی ایران با کسب مقام نخست جهانی صبح امروز جمعه به کشور بازگشت.
تیم ملی المپیاد نجوم جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دوره المپیاد بینالمللی نجوم و اخترفیزیک (IOAA ۲۰۲۵)، با کسب ۵ مدال طلا، موفق شد عنوان پرافتخار قهرمانی جهان را از آنِ خود کند.
در این دوره از رقابتها که با حضور برترین دانشآموزان از ۶۴ کشور جهان به میزبانی بمبئی هند از ۲۰ مرداد برابر ۱۱ تا ۲۱ اوت برگزار شد.
کسب این موفقیت بزرگ به همت تیم ملی ایران، مورد توجه و تحسین جامعه علمی و آموزشی کشور قرار گرفت و بار دیگر جایگاه برجسته ایران در میان کشورهای پیشرو در المپیادهای علمی جهان را تثبیت کرد.
شرکتکنندگان در آزمونهای نظری، تحلیلی، رصدی و تیمی به رقابت پرداختند.
المپیاد بینالمللی نجوم و اخترفیزیک، یکی از معتبرترین رقابتهای علمی ویژه دانشآموزان دبیرستانی است که هر سال با هدف ارتقای دانش و پرورش استعدادهای جوان در حوزه نجوم و اخترفیزیک برگزار میشود.