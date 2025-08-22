به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر کل آب و فاضلاب شهرستان مشهد گفت: طرح پمپاژ فاضلاب شهر رضویه دارای ۱۳ کیلومتر شبکه داخلی فاضلاب شهری ، ۳ دستگاه پمپ، ۶ کیلومتر خط انتقال فاضلاب و با هدف جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب ها، صیانت از محیط زیست‌ و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده می‌باشد.

حسین اسماعیلیان افزود: این طرح که بخشی از پویش ملی «ایران آباد» است در این طرح حدود ۷۵ درصد فاضلاب شهر رضویه تصفیه می‌شود و مجدد می‌توان برای برخی مصارف از آن استفاده کرد.