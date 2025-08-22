به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، لاهور شیخ جنگی و دو تن از برادرانش پس از محاصره محل اقامتشان در سلیمانیه واقع در شمال عراق بازداشت شدند.

رسانه‌های عراقی بامداد امروز گزارش دادند که در پی خودداری شیخ جنگی از تسلیم شدن به نیرو‌های امنیتی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان هم اکنون درگیری شدیدی در اطراف محل اقامت وی در هتل لاله زار شهر سلیمانیه در جریان است.

این رسانه‌ها گزارش دادند که نیرو‌های امنیتی برای بازداشت شیخ جنگی در اطراف هتل مستقر شده و همزمان جاده‌های منتهی به استان سلیمانیه نیز شاهد استقرار نیرو‌های امنیتی است.

شیخ جنگی مدعی شده بود که اقدامات نیرو‌های امنیتی در سلیمانیه انگیزه سیاسی دارد، نه قضایی.

آراس شیخ جنگی برادر لاهور نیز از حضور ۴۰۰ تا ۵۰۰ نیروی مسلح همراه برادرش خبر داده و تاکید کرده بود که آنها قصد درگیری و جنگ داخلی ندارند.

روز گذشته دادگاه سلیمانیه حکم بازداشت شیخ جنگی را به اتهام ایجاد آشوب و تنش صادر کرد و پلیس سلیمانیه نیز اعلام کرد که حکم دادگاه را اجرا می‌کند.