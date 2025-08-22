به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وحید آشتیانی گفت: بعد از انقلاب اسلامی احداث شهرک صنعتی‌های برای نخستین بار در کشور در استان قم کلید زده شد که قم در این عرصه به الگویی برای سایر استان‌های کشور تبدیل شد و در این راستا شرکت شهرک‌های صنعتی استان از سال ۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون نزدیک به سه دهه از فعالیت‌های این شرکت می‌گذرد.

وی در ادامه با اشاره به فاصله زیاد میان شهرک‌های صنعتی با مناطق مسکونی مطرح کرد: دو دلیل مهم ساخت شهرک‌های صنعتی در خارج شهر و مناطق مسکونی فراهم‌سازی زمینه‌های جذب سرمایه‌گذار و تلاش برای حفظ محیط زیست مسکونی است که باید از دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان آب و فاضلاب، شرکت برق و شرکت گاز به دلیل حمایت‌های صورت گرفته در راستای احداث این شهرک‌های صنعتی در فاصله‌ای قابل توجه با شهر تشکر و قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم افزود: در این استان، طی سه دهه گذشته بالغ بر ۷ شهرک و ۵ ناحیه صنعتی با بیش از ۵ هزار هکتار مساحت ایجاد شده است، شهرک‌های صنعتی شکوهیه، محمودیه، شهاب، آی‌سی‌تی، چاپ و نشر، سلفچگان و الغدیر با مجموعه‌های مختلف صنعتی و تولیدی درحال فعالیت هستند که شهرک صنعتی شکوهیه با داشتن بیش از ۴۰ هزار نیروی انسانی مهم‌ترین در میان آن‌هاست.

آشتیانی با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای اتصال شهرک صنعتی شکوهیه به شبکه راه‌آهن سراسری از تحقق این هدف طی 6 تا 9 ماه آینده خبرداد و گفت: به دنبال این هستیم تا با ارتقای خدمات زیرساختی، ظرفیت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی استان را ارتقا داده و در نهایت به تولید و صادرات بیشتر برسیم.