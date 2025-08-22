پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان از پیگیری برای ثبت جهانی دره ی شیرز در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛عطاء حسنپور با بیان اینکه ثبت جهانی تنگه ی شیرز لرستان مهمترین مطالبه مردم و مسئولان منطقه است،گفت:پرونده ی ثبت جهانی این اثر طبیعی در حال آمادهسازی است و پس از رفع معارضات محلی ،ساماندهی مسیر دسترسی و ساماندهی اطراف تنگه به سازمانهای مرتبط ارائه خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی لرستان افزود:پس از ساماندهی مسیر دسترسی،پرونده ی شیرز توسط سازمان میراثفرهنگی و ادارهکل زمینشناسی تهیه و در نوبت ثبت جهانی قرار خواهد گرفت.
حسن پور بیان کرد:منطقه گردشگری دره ی شیرز به عنوان یکی از بزرگترین و شگفتانگیزترین مناطق گردشگری ایران و جهان، پتانسیلهای بی نظیری برای جذب گردشگر و توسعه این صنعت در لرستان دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی لرستان با تأکید بر ضرورت رفع نقاط حادثه خیز مسیر تنگه شیرز گفت:در این دره و برخی از غارهای آن، آثاری باستانی از زندگی مردم در چندین میلیون سال پیش کشف شده و آثار موجود در آن نشان دهنده حیات در دوران باستان و زندگی غارنشینی در دره شیزر دارد.
تنگه تاریخی شیرز پنج کیلومتر طول و دیوارههایی به ارتفاع ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر دارد. تضاد بین صخرههای بلند، نوک تیز و با ظاهر خشن و پوشش گیاهی سرسبز و متنوع، بر جذابیتهای این بهشت تماشایی افزوده است.
دره شیرِز ارستان قدیمیترین موزه ی طبیعی جهان و درهای بکر و دست نخورده در ۵۵ کیلومتری شمال غربی شهرستان کوهدشت قرار دارد .این دره در امتداد رشته کوههای زاگرس و در نقطه ی تلاقی سه استان لرستان، کرمانشاه و ایلام در کنار رود سیمره واقع شده است.