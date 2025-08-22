بازدید نماینده مجلس از پروژه‌های عمران روستایی چهاربرج

نماینده مردم شریف شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی، به همراه معاون فرماندار، بخشدار فیروزآباد، جمعی از مسئولان محلی و اهالی روستا، از پروژه جدول‌گذاری و آسفالت محور اصلی روستای اوزون اوبا بازدید کرد.