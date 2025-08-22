بازدید نماینده مجلس از پروژههای عمران روستایی چهاربرج
نماینده مردم شریف شهرستانهای میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی، به همراه معاون فرماندار، بخشدار فیروزآباد، جمعی از مسئولان محلی و اهالی روستا، از پروژه جدولگذاری و آسفالت محور اصلی روستای اوزون اوبا بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
این پروژه یک کیلومتری که با اعتبارات نماینده مجلس در حال اجراست، مراحل پایانی خود را میگذراند. احمدی در این بازدید ضمن قدردانی از تلاشهای مجریان، مردم را صاحبان اصلی کشور دانست و بر تسریع در تکمیل طرحهای هادی روستایی تأکید کرد.