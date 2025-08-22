تاکید بر مولد سازی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان چایپاره
پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان چایپاره در سالن جلسات مدیریت آموزش و پرورش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ اقلیمیان فرماندار شهرستان چایپاره در این جلسه ضمن تبیین قانون مولدسازی، توانمندسازی مدیریت آموزش و پرورش و ارتقای سطح رفاه فرهنگیان را ضروری دانست.
وی همچنین به توجه ویژه به آماده سازی مدارس به ویژه مدارس روستایی تا اول مهر و بازگشایی مدارس تأکید کرد.
حجت الاسلام کریم پور امام جمعه شهرستان چایپاره نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه تعلیم و تربیت در نظام اسلامی از اهمیت ویژهای برخوردار است، اظهار داشت: توسعه آموزش و پرورش توسعه جامعه را به همراه دارد و توجه به سیاستهای فرهنگی در این زمینه باعث رشد و تعالی نظام تعلیم و تربیت میشود.
در این جلسه همچنین ضمن بررسی مصوبات قبلی، بر موضوعات مختلف اعم از فروش املاک مازاد و بلا استفاده آموزش و پرورش، عدالت آموزشی در مدارس، توسعه نهضت ملی تخریب و بازسازی مدارس شهرستان، احداث مدارس جدید توسط خیرین به صورت مشارکتی اشاره و تاکید شد.
در پایان این جلسه با اهدای حکمی از سوی اداره کل آموزش و پرورش، احمد قلی زاده به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چایپاره معرفی گردید.