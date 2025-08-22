پخش زنده
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از جمعیت ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز کشور به عنوان سرمایهای بی بدیل یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حکیم زاده در دیدار با استاندار یزد با اشاره به جمعیت ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز دوره ابتدایی کشور تأکید کرد: هیچ سرمایهای ارزشمندتر از این نسل نیست و وظیفه ماست که در مهمترین دوره شکلگیری شخصیت کودکان با همه توان از آنان حمایت کنیم.
وی تأکید کرد که تلاش ما اینست این دانشآموزان در آینده راه بزرگان و معلمان حقیقی را ادامه دهند.
معاون وزیر با تجلیل از مقام شامخ آزادگان و استاندار آزاده یزد اظهار داشت: ایشان نمونه بارز فردی هستند که از هر فرصت برای یادگیری و آموزش بهره برده و نگاه معلمی خود را در همه عرصههای زندگی حفظ کردهاند.
استاندار یزد نیز به اهمیت علم اندوزی اشاره کرد و گفت: در دوران اسارت تلاش میکردیم از کوچکترین فرصتها برای مطالعه و بهرهگیری از محضر بزرگانی چون مرحوم حجتالاسلام ابوترابی استفاده کنیم.
در این مراسم، جمعی از دانشآموزان برگزیده استان یزد نیز حضور داشتند که با اجرای دکلمه، از مقام والای آزادگان تجلیل کردند.