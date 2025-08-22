برخورد قاطع با متخلف تخلیه غیرمجاز فاضلاب
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان از دستگیری متخلف تخلیه غیرمجاز فاضلاب شهری و توقیف خودرو متخلف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، مجید محمدی تلاجیمی با اشاره به رصد میدانی و گزارشهای مردمی، اظهار داشت: پس از دریافت گزارشها و بررسیهای انجام شده، متخلف شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت،
با هماهنگی مراجع قضایی، خودروی متخلف توقیف و پرونده قضایی تشکیل شد تا ضمن برخورد قاطع با این اقدام غیرقانونی، از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.
وی حفاظت از محیط زیست را سرمایهای ارزشمند برای جامعه دانست و گفت: شهروندان هرگونه تخلف زیستمحیطی را بلافاصله به سامانههای مربوطه گزارش دهند تا با همکاری هم، سلامت و پاکیزگی محیط زیست شهرستان حفظ شود.