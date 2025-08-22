مجید محمدی تلاجیمی با اشاره به رصد میدانی و گزارش‌های مردمی، اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌ها و بررسی‌های انجام شده، متخلف شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت،

با هماهنگی مراجع قضایی، خودروی متخلف توقیف و پرونده قضایی تشکیل شد تا ضمن برخورد قاطع با این اقدام غیرقانونی، از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.