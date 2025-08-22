پخش زنده
معاون آموزش مدارس دانشگاه آزاد اسلامی همدان از افتتاح دهکده مهارتی غرب کشور در نیمه شهریور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا مظاهری از افتتاح دهکده مهارتی غرب کشور در نیمه شهریور خبر داد و گفت: این مجتمع آموزشی و مهارتی با مساحت ۶ هزار مترمربع بهمنظور ارتقای مهارتآموزی دانشآموزان طراحی و ساخته شده است.
وی افزود: دهکده مهارتی غرب کشور در راستای توانمندسازی نسل جوان و ارائه آموزشهای کاربردی در حوزههای مختلف صنعتی، خدماتی و هنری فعالیت خواهد کرد.
مظاهری اعلام کرد: تاکنون بالغ بر ۶ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات و امکانات این مجتمع هزینه شده است.
وی افزود: این مجتمع همچنین شامل ۱۲ سوله کارگاهی با مساحت کل ۳۲ هزار مترمربع است که به دانشآموزان امکان آموزش عملی در محیطی شبیهسازیشده را میدهد.
محمد مهدی حداد، مدیر هنرستان پسرانه سما همدان، نیز با اشاره به تنوع رشتههای آموزشی دهکده مهارتی، بیان کرد: این مجتمع در ۱۷ رشته مختلف برای دانشآموزان پسر طراحی شده که عمدتاً در حوزههای صنعت، خدمات و هنر متمرکز هستند.
وی افزود، تمرکز اصلی این مجتمع بر ایجاد مهارتهای عملی و کاربردی است تا دانشآموزان بتوانند پس از پایان تحصیل بهراحتی وارد بازار کار شوند.