۱۸ دستگاه ماینر که به طور غیرقانونی در قم برق مصرف میکردند، شناسایی و توقیف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در ادامه روند مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارزها، کارشناسان دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم با همکاری عوامل پلیش امنیت اقتصادی موفق به کشف و جمع آوری تعداد ۱۸ دستگاه ماینر غیرقانونی دیگر در سطح استان شدند.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم، این ماینرها بدون مجوز و از طریق اتصال غیرمجاز به شبکه توزیع برق فعالیت میکردند و بلافاصله توقیف و پروندهای در این خصوص تشکیل شد.
یوسف صادقی از هم استانیهای گرامی خواست تا در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیتهای غیرقانونی مشابه، موضوع را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا از طریق وبسایت www.tavanir.org.ir/samaat اطلاع دهند.
وی همچنین به برنامه پرداخت پاداش به گزارش دهندگان استخراج رمز ارز غیرمجاز توسط شرکت توزیع نیروی برق استان اشاره کرد و افزود: افرادی که اطلاعات قابل استنادی درباره استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال ارائه دهند، بسته به میزان اهمیت گزارش خود، میتوانند از یک میلیون تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کنند.