بهره‌برداری و عملیات اجرایی ۱۰۶ طرح عمرانی، خدماتی، سرمایه‌گذاری در شهرستان سرخس بمناسبت هفته دولت آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس گفت: مجموع اعتبارات این طرح ها بالغ بر ۱۳ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال است که در قالب حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی، زیربنایی و سرمایه‌گذاری اجرا و افتتاح می‌شود.

مهندس مجید بیکی با اشاره به وجود ۱۲ طرح شاخص در این بسته عمرانی افزود: برخی از این طرح‌ها از مهم‌ترین مطالبات مردم سرخس بوده که پس از سال‌ها انتظار به ثمر می‌رسد. به‌عنوان نمونه، پروژه کیفی‌سازی آب شرب سرخس که مردم بیش از ۱۵ سال در انتظار آن بودند، در هفته دولت امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: همچنین از گازرسانی به ۱۱ روستا که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در انتظار این خدمت بودند، به‌ عنوان یکی دیگر از طرح‌های مهم برشمرد که این مطالبه به‌ حق مردم در هفته آینده محقق می‌شود.

فرماندار سرخس گفت: لوله‌گذاری طرح‌های جهاد کشاورزی، آسفالت معابر روستایی، بهسازی محور سرخس – مشهد، پیاده‌روسازی شهری و روستایی، خرید ماشین‌آلات برای شهر مزداوند، نصب و توسعه شبکه برق شهری و روستایی و احداث سایت فیبر نوری، از دیگر طرح های شاخص هفته دولت در این شهرستان است.