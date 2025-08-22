پخش زنده
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: با توجه به زمانبر بودن مراحل استخدامی آزمون شهریور ۱۴۰۴، پرستارانی که استخدام میشوند؛ سال آینده وارد بازار کار خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد نجاتیان گفت: نیرویی که در شهریور ماه آزمون میدهد، به طور قطع با برگزاری آزمون و موضوعات گزینش سال آینده وارد سیستم میشود.
وی افزود: نهادهای تصمیمگیر از مجلس تا نهادهایی که برای اداره کشور و اداره وزارت بهداشت تصمیم میگیرند، نگاه سلامت محور ندارند. کشور یک بار باید این موضوع را حل کند که مسئول سلامت مردم هست یا نیست.
نجاتیان ادامه داد: اگر حاکمیت مسئول سلامت مردم است باید پرستار به اندازه کافی تربیت کند، همان طور که برای نیروهای نظامی این گونه است و هیچکس شکی ندارد که دولت باید آن را تأمین کند و به تعداد کافی نیرو و منابع داشته باشد. حوزه سلامت هم همینگونه است.
وی افزود: در حوزههای تصمیمگیری به طور مشخص برای مثال در برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده است که حجم کارمندان دولت باید در پایان برنامه ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. سازمان اداری استخدامی این موضوع را در وزارت بهداشت هم تفسیر میکند.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری افزود: مشکل کمبود پرستار را داریم و سالانه هم حدود پنج هزار پرستار خارج میشوند. مجموع استخدامهایی که در چهار سال گذشته داشتیم به ۱۵ هزار نفر نمیرسد، یعنی اینکه به اندازه ترک خدمت و بازنشستگی هم نیرو استخدام نکردیم.
نجاتیان گفت: البته این موضوع را هم باید گفت که بخشی از این استخدامها تبدیل وضعیت است. برای مثال پرستاران ۸۹ روزه در آزمون شرکت میکنند و در همان بخشی که هستند، تبدیل وضعیت میشوند و به آمار پرستار اضافه نمیشود. بههمین دلیل است که نسبت پرستار به تخت در سالهای گذشته ۱.۱ بود و امروز ۰.۹۵ شده است.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری افزود: هم رشد بخشهای بیمارستانی را داریم و هم به تعداد بازنشستگان، نیرو استخدام نمیشود و هم کمبود را جبران نمیکنیم.