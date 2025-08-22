به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ،با فرا رسیدن بیست و هشتم صفر، سالروز رحلت نبی گرامی اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، دومین اختر تابناک آسمان و ولایت و امامت، خوزستان عزادار و سوگوار است.

مردم ولایتمدار شهر‌های مختلف استان با نصب بیرق‌های عزا و برپایی مجالس عزاداری در مساجد، حرم‌های مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها، هیات‌های های عزاداری، منازل و معابر مصیبت شهادت حضرت رسول اعظم (ص) و حضرت امام حسن مجتبی (ع) ا به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) تسلیت عرض می‌کنند.

همچنین دلدادگان اهل بیت (ع) با استفاده از فضای مجازی مطالب و اشعار در خصوص زندگانی و سیره و وصف نبی اکرم (ص) و کریم اهل بیت (ع) به اشتراک می‌گذارند.

حضرت محمد ابن عبدا... پیامبر گرامی اسلام (ص) پس از ۲۳ سال عهده ‏دار امر رسالت و نبوت، در ۲۸ صفر سال ۱۱ هجری قمری و به روایتی بر اثر مسموم شدن، در سن ۶۳ سالگی به شهادت رسید.

حضرت امام حسن (ع) فرزند امام علی بن ابیطالب (ع) و حضرت فاطمه (س) نیز به روایتی در ۲۸ صفر سال ۵۰ هجری قمری و در ۴۷ سالگی به دست همسر خود ناشی از خوراندن زهر مسموم، و به شهادت رسید