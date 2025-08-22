۱۸۰ تیم امدادی و پشتیبانی همزمان با افزایش سفر‌ها در ایام آخر ماه صفر در جاده‌ها و پایگاه‌های ثابت و سیار استان بویژه در مسیر طریق الرضا مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: ۱۸۰ گروه امدادی و پشتیبانی همزمان با افزایش سفر‌ها در ایام آخر ماه صفر در مسیر‌های عزیمت زوار امام رضا (ع) در جاده هاو پایگاه‌های ثابت و سیار استان بویژه در مسیر طریق الرضا، محور‌های شرق، غرب و شمال استان، نایین انارک، چوپانان، خورو وبیابانک، محور اصفهان- نایین و جاده‌های اصفهان، میمه نطنز و کاشان مستقر شده‌اند.

منصور شیشه فروش افزود: این گروه‌های امدادی خدمات ترافیکی، امداد و نجات، اسکان اضطراری، آبرسانی و پشتیبانی را به مسافران ارائه می‌کنند.

به گفته وی امور پشتیبانی و اسکان بین راهی برای مسافران بیش از۲۰ موکب و ایستگاه امنیت سلامت بصورت مردمی و نیز پایگاه‌های امدادی ومساجد بین راهی و مجتمع‌های خدمات رفاهی نیز در این ایام مهیا شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استان افزود: با مشارکت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تا کنون ۴۰۰ دستگاه اتوبوس از اصفهان زائران را راهی مشهد مقدس کرده است.