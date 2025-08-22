به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، سازمان بهداشت جهانی هم هشدار داد که در غزه ساختار بهداشت و درمان فروپاشیده و از ذخیره دارویی هم تقریبا چیزی باقی نمانده است.

اعلام رسمی قحطی کامل در شهر غزه در گزارش رسمی آی پی سی نهاد رسمی مرتبط با سازمان ملل به عنوان مسئول طبقه بندی اطلاعات امنیت غذایی دنیا صورت گرفته است، گزارشی که هنوز مشروح آن منتشر نشده است.

روزنامه تلگراف در این باره نوشت:این اعلامیه، دولت اسرائیل را که پیوسته وقوع قحطی در غزه را انکار کرده و الان هم در حال پیشروی به سمت شهر غزه است، خشمگین خواهد کرد. پس از ۲۲ ماه درگیری بی‌وقفه، بیش از نیم میلیون نفر در غزه با شرایط کاملا فاجعه‌باری شامل گرسنگی، فقر و مرگ رو‌به‌رو هستند.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم هشدار داد: جلوگیری از مرگ و میر و ویرانی گسترده ناشی از عملیات نظامی علیه غزه، حیاتی است. این هشدار، «آنچه را که از آن می‌ترسیدیم» تأیید می‌کند، یعنی اینکه غزه در آستانه قحطی کامل قرار دارد. حقایق آشکار و غیرقابل انکار است. فلسطینی‌های غزه در حال تحمل یک فاجعه انسانی در ابعاد حیرت آوری هستند. این یک هشدار نیست. این واقعیتی است که در مقابل چشمان ما در حال وقوع است.»