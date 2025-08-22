به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مراسم دسته روی عزاداری به مناسبت رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت سبط اکبرش حضرت امام حسن مجتبی (ع) از بلوار شورا تا مصلی الغدیر خرم آباد برگزار شد .

مردم ولایی لرستان با نصب پرچم های عزا و برپایی مجالس سوگواری در مساجد، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها و هیئات عزاداری عشق و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ابراز کردند و در غم رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام اشک ماتم ریختند.











