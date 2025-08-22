به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ جواد مراونه گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی بر درب منزل با اسلحه گرم در یکی از روستا‌های این شهرستان که منجر به خسارت مالی در آن مکان شد، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ ابوذر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را در یکی از محله‌های شهر سوسنگرد دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دشت آزادگان با اشاره به اعتراف متهم به بزه ارتکابی، گفت: فرد دستگیر شده علت تیراندازی را اختلافات قبلی عنوان کرد و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.