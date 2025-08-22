تیم منطقه آزاد اروند مقام اول مسابقات گلف قهرمانی کشور پسران زیر ۱۸ سال را از آن خود کرد.

منطقه آزاد اروند حایز مقام اول مسابقات گلف به قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مسابقات گلف قهرمانی کشور پسران زیر ۱۸ سال و رقابت استعداد‌های برتر گلف از ۲۶ تا ۲۹ مرداد ماه به میزبانی مجموعه ورزشی آیلند تهران به مدت دو روز در ۹ میدان برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۵۰ ورزشکار از ۱۲ استان به صورت استروک پلی و مطابق با قوانین و مقررات بین المللی (R&A) و مپایان با یکدیگر رقابت کردند.

در پایان این دوره از مسابقات هیات گلف منطقه آزاد اروند مقام اول را از آن خود کرد و هیات گلف استان خوزستان مقام دوم و هیات گلف استان قم مقام سوم را کسب کردند.

در بخش انفرادی نیز قیس صفری زاده از هیات گلف منطقه آزاد اروند قهرمان، اوستا نصیر نیکو از هیات گلف استان خوزستان نائب قهرمان و محمد امین عبادی از هیات گلف استان اصفهان مقام سوم شدند.

علاوه بر انتخابات نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور از رقابت ها، استعداد‌های برتر نیز انتخاب و در صورت تایید سرمربی به تیم ملی دعوت خواهند شد.