عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) در سنندج
مراسم عزاداری و سینه زنی سالروز رحلت حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) امروز در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، مردم استان با فرا رسیدن ۲۸ صفر سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت حضرت امام حسن مجتبی ع سبط اکبر آن حضرت به عزاداری پرداختند.
مراسم عزاداری و سینه زنی رحلت رسول مهربانی ها، خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) امروز جمعه در مرکز استان کردستان از میدان آزادی و خیابان فردوسی به سمت میدان انقلاب و حسینیه برگزار شد.
مردم سنندج امروز همچنین با شرکت در راهپیمایی جمعه "خشم و نصر" حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و غزه اعلام کردند.