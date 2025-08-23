به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا نوچه ناسار فرماندار شهرستان دامغان گفت : برای اجرای این طرح ۵۷۴ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی گفت: در این هفته اجرای ۲۱ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۶۹ میلیارد تومان هم آغاز می‌شود

وی از مهم‌ترین طرح‌هایی که قرار است در هفته دولت افتتاح شود کارخانه فولاد ، ۱۵ نیروگاه خورشیدی ، ۲ اقامتگاه بوم گردی و بهسازی جاده دیباج به گلوگاه و سالن آمفی تئاتر شهر امیریه را نام برد