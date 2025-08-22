مهر و موم آسانسور پنج مجتمع مسکونی در یاسوج
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد گفت: آسانسور پنج مجتمع مسکونی در شهر یاسوج به علت نداشتن شرایط ایمنی مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، فرشته ضرغامپور بویراحمدی افزود: بهمنظور حفظ ایمنی و صیانت از جان شهروندان، کارشناسان ادارهکل استاندارد استان طی بازرسیهای میدانی آسانسورهای این مجتمعهای مسکونی را به دلیل نداشتن تأییدیه ایمنی استاندارد و رعایت نکردن الزامات فنی، پلمب کردند.
وی بیان کرد: بهرهبرداری از آسانسورهای بدون گواهی ایمنی معتبر، تهدیدی جدی برای ساکنان و استفادهکنندگان به شمار میرود و تا زمان رفع کامل نواقص و اخذ تأییدیه استاندارد، استفاده از آسانسورهای یاد شده ممنوع است.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: بازرسی و نظارت بر آسانسورهای سطح استان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و هرگونه تخلف در این زمینه بدون اغماض برخورد قانونی خواهد داشت.
وی ابراز کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۵۶فقره گواهی ایمنی آسانسور در استان صادرشده است.
ضرغامپور بویراحمدی ادامه داد: امسال در مجموع ۱۷۰مورد بازدید از آسانسورهای استان صورت گرفته که ۱۰دستگاه از تجهیزات یاد شده به علت نداشتن شرایط ایمنی پلمب شدهاند.
وی ابراز کرد:شهروندان میتوانند بهمنظور اطمینان از صحت و اعتبار تاییدیه ایمنی آسانسور ساختمان خود، کد دهرقمی درجشده در داخل کابین را از طریق پیامک به شماره۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال نمایند.
ضرغامپور بویراحمدی تصریح کرد:نتیجه استعلام شامل وضعیت ایمنی و تاریخ اعتبار تاییدیه، بهصورت پیامکی به متقاضی اعلام خواهد شد.