پخش زنده
امروز: -
فرماندار سمنان : به مناسبت هفته دولت افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در این شهرستان برنامه ریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی صمیمیان گفت: این طرح های عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۳۲ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی افزود: از این تعداد، ۹۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری خواهد رسید که شامل ۸۲ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال و ۹ پروژه اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۷ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال است.
صمیمیان با اشاره به افزایش بیش از ۴۲ درصدی اعتبارات پروژههای عمرانی و اقتصادی شهرستان سمنان در هفته دولت امسال نسبت به سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: در این ایام همچنین عملیات اجرایی ۱۸ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال آغاز خواهد شد که ۸ پروژه مربوط به راهداری و حملونقل جادهای، ۷ پروژه مربوط به شهرداری سمنان و یک پروژه نیز در حوزه دهیاریهاست.
به گفته وی ، علاوه بر این، عملیات اجرایی یک پروژه اقتصادی در حوزه خدمات فروش و پس از فروش خودروهای سنگین و نیمهسنگین با اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۶۰ نفر آغاز خواهد شد.
به گفته وی، بیشترین تعداد پروژههای افتتاحی در هفته دولت امسال متعلق به شهرداری سمنان با ۴۰ پروژه و اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال است و بیشترین میزان اعتبار نیز به اداره کل راه و شهرسازی اختصاص دارد که با ۴ پروژه، اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۴۴۸ میلیارد ریال را شامل میشود.