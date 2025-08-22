به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کیوان آشنا شهردار یاسوج از بهسازی معابر محله بله زار یاسوج در کنار اصلاح جداول به طول ۲۰۰ متر در مرحله اول، به منظور تسهیل در تردد شهروندان و مبلمان شهری خبر داد.

شهردار یاسوج افزود: با توجه به الحاق بخشی از مناطق و روستا‌های اطراف به شهر یاسوج اصلاح جداول برای هدایت و دفع آب‌های سطحی ضروری است.

وی ادامه داد: کار اصلاح جداول با همکاری حوزه عمرانی شهرداری یاسوج و ناحیه بله زار انجام می شود.