به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امروز در مراسم شورای اداری شهرستان فومن، با حضور حجت الاسلام والمسلمین محرمعلی فراشی مشاورحوزوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، با قدردانی از خدمات حجت الاسلام والمسلمین محمدامین نقدی، حجت الاسلام والمسلمین مسعود داودی به عنوان امام جمعه جدید فومن معرفی شد.

مشاور حوزوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در این مراسم گفت: تمام تلاش‌های علمای دین مبین اسلام، توسعه معارف انسان ساز اسلام ناب محمدی و خدمت به مردم است.

حجت الاسلام والمسلمین محرمعلی فراشی، نماز جمعه را از ظرفیت‌های بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی برای توسعه وحدت، انسجام و همدلی مردم دانست و گفت: همگان وظیفه داریم از این پایگاه ارزشمند برای ترویج مسائل سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در کشور و منطقه استفاده بهینه داشته باشیم.

وی با اشاره به تلاش‌های ضد فرهنگی دشمن با هدف کم کردن ارزش‌های اسلام ناب محمدی در جامعه افزود: امروز دشمنان اسلام با تمام توان مالی و رسانه‌ای خود تلاش می‌کنند تا ملت بزرگ ایران به ویژه نوجوانان و جوانان ما را از ارزش‌های اسلام ناب محمدی دور کنند و به نیات پلید خود برسند، اما یقینا با هوشیاری مردم و رهبری‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، این توطئه هم خنثی خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدیان رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گیلان هم در این جلسه، نماز جمعه را حلقه اتصال مردم با حاکمیت دانست و گفت: امامان جمعه پدران معنوی و محرم اسرار مردم و مسئولان هستند و نماز جمعه مهمترین قرارگاه فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و یادگار ارزشمند امام راحل عظیم الشان است و باید از این پایگاه با ارزش برای پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی استفاده شود.

اسماعیل قاسمی فرماندار فومن هم در این نشست، نماز جمعه را یک فریضه استثنائی دانست و گفت:نماز جمعه میراث ماندگار امام راحل و شهدای والا مقام است و همه ما مسئولان وظیفه داریم با همراهی مردم در خدمت امام جمعه شهرستان برای توسعه دینی و فرهنگی منطقه باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین مسعود داود امام جمعه تازه معارفه شده فومن هم در این جلسه گفت:همه باید تلاش کنیم با ایجاد وحدت و همدلی کشورمان روز بروز با توسعه مسائل علمی، دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به پیشرفت برسد و توطئه دشمنان خنثی شود و به خودشان برگردد.