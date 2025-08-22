پخش زنده
امروز: -
چین اخیرا اعلام کرد که طرح پیشرفتهای برای ساخت اینترنت فضایی راه اندازی کرده که نام آن شبکه ملی گوو وانگ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری رسمی شینهوا، هدف از این پروژه پرتاب ۱۳ هزار ماهواره در مدار زمین است تا رقیبی برای شبکه استارلینک آمریکا وابسته به شرکت اسپیس ایکس باشد.
بر اساس ین گزارش پکن نهمین دسته از ماهوارههای خود را در ماه اوت گذشته از مرکز فضایی تاییوان در شمال این کشور، سوار بر یک موشک اصلاحشده لانگ مارش-۶ به فضا پرتاب کرد.
از مهمترین عللی که چین اقدام به اجرای این پروژه کرده آن است که دریافته نقض ارتباطات مستقل در آینده جهان سرنوشت ساز است و اینکه سیطره بر فضای سایبری کمتر از سیطره بر زمین یا دریا نیست.
کارشناسان معتقدند اینترنت فضایی فقط برای خدمات غیرنظامی نیست بلکه میتوان به صورت همزمان از آن در منازعات غیرنظامی و نظامی استفاده کرد لذا برای چین که اجازه نداده استارلینک در این کشور فعال باشد سیستم گوو وانگ برای تضمین مستقل بودن سیستم سایبری اش بسیار مهم است تا اجازه ندهد شرکتهای آمریکایی بر اطلاعات این کشور کنترلی داشته باشند.
هدف دیگر چین گسترش روابط اینترنتی خود با کشورهای آسیایی و آفریقایی است که به مثابه جاده ابریشم دیجیتال برای این کشور میباشد.
این روابط باعث خواهد شد کشورهای آفریقایی به اسانی وارد سامانه اینترنت فضایی چین شوند به ویژه پس از امضای ۱۱۷ قرار داد چین با ۳۰ کشور به منظور همکاری فضایی است به این شکل شبکه گوو وانگ وارد جاده ابریشم دیجیتال میشود که به تقویت نفوذ چین در قاره سیاه و افزایش توانمندی چین برای تسلط بر روند اطلاعات خواهد انجامید.
علیرغم اهمیت استراتژیک پروژه اینترنت فضایی چین، این پروژه با چالشهای متعددی روبهرو است که مهمترین آنها توانایی اندک پکن برای پر کردن شکاف فنی با استارلینک است، به ویژه با توجه به تحریم فناوری اعمال شده از سوی واشنگتن علیه چین که هدف از آن مهار توسعه فناوری چین به عنوان رقیب اصلی اش در جهان است.
در این میان به رغم شتاب گرفتن پروژه فضایی چین، این کشور هنوز راه درازی در پیش دارد. چین فقط قادر است ۱۰ ماهواره در یک زمان پرتاب کند در حالی که موشکهای فالکون ۹ وابسته به شرکت اسپایسایکس تقریباً بیست و هشت ماهواره را به طور همزمان به فضا پرتاب میکنند. این بدان معناست که تحقق ساخت سیزده هزار ماهواره از سوی چین سالها به طول خواهد انجامید.
در صورت تحقق اهداف چین در این زمینه ماهوارههای پروژه گوو وانگ با بیش از هشت هزار ماهواره شرکتهای استارلینگ و آمازون در فضا به رقابت خواهد پرداخت و آنان را به چالش خواهد کشید.
اما گوو وانگ فراتر از آن که پروژهای فناوری یا تجاری باشد هدفش آن است که انحصار فضای دیجیتال که در اختیار غرب از را بشکند به ویژه که اینترنت و ماهواره در سالهای اخیر به اهرم فشار و ابزاری برای سلطه سیاسی آمریکا علیه کشورهای جهان تبدیل شده است.
در این میان تجربه جنگ اوکراین نشان داد که کنترل شبکههای ارتباطی میتواند نتیجه جنگها را تعیین کند به ویژه که آمریکا همچنان از طریق شرکتهای اسپیس ایکس و آمازون، شرایط خود را بر زیرساختهای ارتباطی جهانی تحمیل میکند.
چین قادر خواهد بود از طریق پروژه گوو وانگ به دهها کشور جهان که مدتهاست از ضعف دیجیتالی یا تسلط غرب بر جریان اطلاعات رنج میبرند خدمات رسانی نموده و خود را به عنوان قدرتی معرفی نماید که میتواند جنوب جهان را از تسلط واشنگتن و متحدانش نجات دهد.
اگر این پروژه چینی محقق شود، اینترنت دیگر یک حوزه انحصاری تحت سلطه شرکتهای آمریکایی نخواهد بود، بلکه به عرصهای برای درگیریهای ژئوپلیتیکی چندقطبی تبدیل خواهد شد؛ لذا پروژه گوو وانگ فقط یک شبکه اینترنتی ماهوارهای نیست بلکه آغاز پایان انحصار غرب بر فضا و اطلاعات و آغاز دوران جدیدی است که در آن قوانین بازی دیجیتال از نو نوشته میشوند و عرش آمریکا در این زمینه را خواهد لرزاند.